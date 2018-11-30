Silah Arkadaşlarından Şehide Vefa

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2016'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Astsubay Nusret Atmaca'nın silah arkadaşları, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde şehidin isminin yaşatıldığı lisede kütüphane kurdu.

Şehit Nusret Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kurulan kütüphanenin açılış töreninde konuşan Okul Müdürü Nazmi Yüksel, kitap ve diğer malzemelerin, şehidin görev yaptığı birlikteki arkadaşları tarafından karşılandığını söyledi.

Kütüphanenin açılışı dolayısıyla şehidin 3 arkadaşının törene katıldığını aktaran Yüksel, "Onlar, şehidimizle birlikte omuz omuza çarpışan ve gazi olan yiğitlerdir. Okulumuza şehit arkadaşlarının adının verildiğini duyduklarında komutanları ve diğer personel, 'şehidimiz Nusret Atmaca bizim ağabeyimizdi. Bundan sonra bu okul bizim de okulumuz' diye karar alarak, bir şeyler yapmak istediklerini bize ilettiler. Biz de kütüphane kurulmasını önerdik. Böylece kütüphanemizin donanımını gerçekleştirdiler." dedi.

Yüksel, kütüphaneye bin 60 kitap, kitaplık, okuma masaları, bilgisayar ve yazıcı hediye edildiğini anlatarak, "Bunun haricinde öğrencilerimiz arasında yaptığımız kitap toplama kampanyasıyla öğrencilerimiz ve öğretmen arkadaşlarımız tarafından bin 10 kitap daha hediye edildi. Şu anda 2 bin 70 kitap bulunan kütüphanemizi daha da zenginleştirmek için il çapında kitap toplama kampanyası düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Okulda okuma saati etkinliği düzenleyeceklerini vurgulayan Yüksel, her ay en çok kitap okuyan 3 öğrenciye ödül vereceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından kütüphanenin açılışı yapıldı.

Törene, şehidin ailesi ve silah arkadaşları, Belediye Başkan Vekili Mehmet Saraç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, öğretmen ve öğrenciler katıldı.