Sıla ve İlker Kaleli, sarmaş dolaş pozlarını paylaşarak aşklarını ilan etti
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Sıla ve İlker Kaleli, sarmaş dolaş pozlarını paylaşarak aşklarını ilan etti

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Uzun süredir aşk yaşadığı konuşulan İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu çifti iddiaların ardından sosyal medya hesaplarından aynı anda samimi pozlarını paylaşarak ilişkilerini duyurdu. İkili, paylaşımlarına yazdığı romantik notlarla da dikkat çekti.

Hazer Amani ile tek celsede boşanan şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu İlker Kaleli'nin uzun süredir aşk yaşadıkları iddiası doğru çıktı. Önceki gün Sıla'nın evinde görüntülenen İlker, çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozdu.

"CANIMDAN CAN BİR YERE"

Instagram hesaplarından aynı anda paylaşım yapan ikili, aşklarının ilan etti. Kaleli, Sıla'ya sarıldığı pozu "Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine... Bilmediğim, canımdan can bir yere" notuyla paylaşırken Sıla da "Diyecek afili söz çok; fakat söze ne hacet. Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın" notunu ekledi.

İLKER, SILA'NIN EVİNDE YAKALANMIŞTI

Sıla ve İlker Kaleli, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesaplarından birbirini takip ederek aşk dedikodularını alevlendirmişti. Gündemden düşmeyen ikiliden İlker Kaleli'nin Sıla Gençoğlu'nun Bodrum'da kiraladığı villada görüntülenmesi aşkı ortaya çıkarmıştı.

Sıla ve İlker Kaleli, sarmaş dolaş pozlarını paylaşarak aşklarını ilan etti

İşte çiftin aşk dolu kareler...

Sıla ve İlker Kaleli, sarmaş dolaş pozlarını paylaşarak aşklarını ilan etti
Sıla ve İlker Kaleli, sarmaş dolaş pozlarını paylaşarak aşklarını ilan etti
Aşk iddiaları doğru çıktı! İlker Kaleli, Sıla Gençoğlu'nun evinde görüntülendi
Aşk iddiaları doğru çıktı! İlker Kaleli, Sıla Gençoğlu'nun evinde görüntülendi
Aşk yaşamaya başlayan Sıla ve İlker Kaleli, sosyal medyadan birbirini takibe aldı
Aşk yaşamaya başlayan Sıla ve İlker Kaleli, sosyal medyadan birbirini takibe aldı
Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı
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Sıla ve İlker Kaleli, sarmaş dolaş pozlarını paylaşarak aşklarını ilan etti
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Sıla ve İlker Kaleli, sarmaş dolaş pozlarını paylaşarak aşklarını ilan etti - Haberler Magazin
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