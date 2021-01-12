Sıla ve Hazer Amani'nin boşanacağı tarih belli oldu

Sıla 1 yıl önce şef Hazer Amani ile nikah masasına oturmuştu. Aşkı 10 ayda tüketen çift geçen kasımda boşanma kararı alıp ayrılmıştı. Önümüzdeki ay hakim karşısına çıkacaklar.







Sıla hem kafasını dinlemek, hem de müzik çalışmalarına ağırlık vermek için Bodrum- Bitez'deki yazlığına kapandı. Hazer Amani ise dün paylaştığı videolarda yeni dövmesini gösterdi. Koluna İngilizce "Savaşma sanat yap" yazdırdı.

Çiftin pandemide maddi sıkıntılar yaşadığı, bunun da evliliklerinde kriz çıkarttığı söylendi. Sıla eylül sonunda Göcek'e tatile gitti. Ama Hazer Amani ile değil. Aralarında Gözde Kansu'nun da bulunduğu kız arkadaşları ile. Bazı arkadaşları Sıla'ya "Çok mutsuzsun, evliliği bitir" diye baskı yaptı.

Şarkıcının, eşine psikolojik baskı kurduğu, Hazer Amani'nin eski eşi Deniz Mumcuoğlu ile görüşmesine bozulduğu konuşuldu.& ;

Kaynak: Snob Magazin