Sıla Konser Biletleri Biletix'te Satışta

Heybeden Şarkılar konser serisi ile geçtiğimiz Mart ayından bu yana 8 şehir, 25 konser ile Türkiye'yi karış karış gezen Sıla, kariyerinin 10. yılında en güzel şarkılarını sevenleri için söyleyecek. Tüm konserleri kapalı gişe gerçekleşen Sıla, 23 Ekim Pazartesi akşamı saat 21.00 'da Maslak Tim Show Center'da sahne alacak. Pop müziğinin başarılı kadın sanatçısı, kendi şarkılarının yanı sıra geçmişten bugüne heybesinde biriktirdiği efsane şarkılarıyla izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Sıla konser biletleri 14 Eylül tarihinden itibaren Biletix'te satışa çıktı.