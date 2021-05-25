Sıla Gençoğlu boşandı mı? Hazer Amani Sıla ne zaman boşandı?
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Sıla Gençoğlu boşandı mı? Hazer Amani Sıla ne zaman boşandı?

Sıla Gençoğlu boşandı mı? Hazer Amani Sıla ne zaman boşandı?
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Başarılı sanatçı Sıla ile yemek programında jüri ve sunucu olarak yer alan Hazer Amani ile 2020 yılında evlendi. Peki, Sıla Gençoğlu boşandı mı? Hazer Amani Sıla ne zaman boşandı?

Başarılı sanatçı Sıla ile yemek programında jüri ve sunucu olarak yer alan Hazer Amani ile evlendi. Peki, Sıla Gençoğlu boşandı mı? Hazer Amani Sıla ne zaman boşandı?

SILA GENÇOĞLU BOŞANDI MI?

Yaklaşık 1 yıldır evli olan Sıla ve Hazer Amani bugün boşandı. Ocak ayında mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çift, 15 dakikada boşandı. Geçtiğimiz aylarda yazılı bir açıklama yaparak boşanacaklarını duyuran Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani çifti bugün tek celsede evliliklerini bitirdi. Sıla, avukatı Mehtap Kaya ile adliyeye sabah erken saatlerde geldi. Hazer Amani ise avukatı Süsen Gödekmerdan ile davaya 5 dakika kala adliyeye giriş yaptı. Saat 10.00'da başlayan dava, 10.15'te sona erdi.

HAZER AMANİ KİMDİR?

Hazer Amani, 1977 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Annesi Türk, babası ise İran Reşt'lidir. TED Ankara kolejinde okuduktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Ancak o dönemlerden itibaren mutfağa meraklı olan Hazer Amani, Güney Afrika'da Cordon Bleu'ya gitti ve 3 yıl aşçılık eğitimi aldı. Staj yaptığı yerde 4 yıl orada çalışarak baş aşçı olarak işyerinden ayrıldı. Ardından bir otelde baş aşçı olarak çalışırken Chilai'nin ortağı ve genel müdürü Yusuf Köksal ile tanışarak, Türkiye'ye geldi. Böylece Chilai Restaurant kariyerine adım attı.Amani, 2011 yılında 'Senenin En Yaratıcı Şefi' ödülünün sahibi oldu. Sadece yemek bilmek yeterli olmayınca, Cape Wine Academy'de 4 yıllık bir program olan, dünya şarapları ve şarap yetiştiriciliği üzerine eğitim aldı.Daha önce 600 kişilik bir yemekte Nelson Mandela ve birçok önemli isme yemek hazırlayan ünlü aşçının idolü ise Marco Pierre White'dirHazer Amani, şuanda Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef isimli yemek programında Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile birlikte jüri ve sunucu olarak yer alıyor.

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Sıla Gençoğlu boşandı mı? Hazer Amani Sıla ne zaman boşandı? - Haberler
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