Sıla, Bodrum'da sahne aldı

Sıla, Bodrum'da sahne aldı

ŞARKICI Sıla, dün akşam, Bodrum Antik Tiyatro'da sevenleri ile buluştu.

16.08.2019 11:13
Sıla, Bodrum'da sahne aldı

ŞARKICI Sıla, dün akşam, Bodrum Antik Tiyatro'da sevenleri ile buluştu.
Uzun aradan sonra Bodrum'da hayranlarıyla buluşan Sıla, dolunay ışığı altında şarkılarını söyledi. Sesi, enerjisi ve kıyafetleriyle dikkat çeken Sıla, hayranlarının tezahüratlarına, "Sizler ışıl ışılsınız" diyerek karşılık verdi. Sezen Aksu'nun yazdığı yeni şarkısı 'Zeybek'i seslendirdiği sırada Sıla'ya, daha önceki Bodrum konserinde olduğu gibi, zeybek oynayan minik bir efe de eşlik etti. Sahneye kabarık saçlarıyla çıkan Sıla'nın birbirinden güzel şarkıların seslendirdiği konser, dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.


Kaynak: DHA
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