Sıla-Ahmet Kavgasında, Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in Kaybı 5 Milyon Lirayı Buldu
Şarkıcı Sıla ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşandığı iddia edilen darp olayları ve ardından başlayan soruşturma sürecinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in, 5 milyon lira zarara uğradığı ortaya çıktı.
Sıla 29 Ekim'de Ahmet Kural'ın şiddetine maruz kaldığını söyleyerek şikayetçi olmuş, Ahmet Kural ise olay gecesi Sıla'nın evden gitmesi için yalvardığını söyleyip iddiaları reddetmişti. Ama Kural'ın reklam anlaşması bulunan banka, oyuncu ile yaptığı reklam anlaşmasını iptal etti.
FİLM ÇEKİMİNİ DURDURDU
Posta Gazetesi'nin haberine göre; Ahmet Kural, çekimlerine hazırlandığı filmini de durdurdu ve televizyon projesi beklemeye alındı. Ahmet Kural ve partneri Murat Cemcir'le, 2019 için reklam anlaşması yapmayı planlayan bir deri ve ayakkabı firması son gelişmeler üzerine sözleşmeyi askıya aldı.
TOPLAM KAYIPLARI 5 MİLYON LİRAYI BULDU
Bu kararlardan sadece Ahmet Kural değil, partneri Murat Cemcir de etkilendi. İkilinin toplam kaybı şimdilik beş milyon lirayı buldu.