Siklon dalgası ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek?

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bu siklonun ilk etkileri bu gece Marmara Bölgesi'nin batı ve güney kesimlerinde hissedilmeye başlanacak. Hava durumu kısa sürede kötüleşecek ve saat 03.00 itibarıyla özellikle İstanbul ve Bursa başta olmak üzere Marmara genelinde şiddetli sağanak yağışlar görülecek.

YAĞIŞ UYARISI: İSTANBUL VE KIYI KENTLERDE KRİTİK DURUM

Meteoroloji uzmanlarının uyarısına göre, bu gece etkisini artıracak olan yağışlı hava dalgası Salı sabahından itibaren ülkenin güneyine doğru yayılacak. Ege ve Akdeniz kıyı illerinde aralıksız sürecek kuvvetli yağışlar bekleniyor. Siklon sisteminin taşıdığı yüksek nem oranı nedeniyle özellikle Salı ve Çarşamba günleri Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde su baskını ve taşkın riski oldukça yüksek. Kıyı kesimlerinde fırtına, deniz seviyesinde yükselme ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği bildirildi.

TÜRKİYE GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA HÂKİM OLACAK

Yunanistan üzerinden gelen bu güçlü yağış sistemi, yalnızca batı illeriyle sınırlı kalmayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, siklon dalgası hafta boyunca Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına alacak. Aralıklarla devam edecek sağanaklar, hafta sonuna kadar doğu illerine kadar ilerleyecek.

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Siklonun etkisiyle İstanbul ve İzmir başta olmak üzere batı kentlerinde hava koşulları bu geceden itibaren hızla bozulacak.

İstanbul, sistemin en güçlü şekilde hissedileceği merkezlerden biri olacak; Salı ve Çarşamba günleri boyunca sürecek sağanaklar, yüksek su baskını ve taşkın riski oluşturacak.

İzmir ve Ege kıyılarında da benzer şekilde kuvvetli rüzgâr, fırtına ve sağanak yağışlar bekleniyor. Bölge sakinlerinin sel ve taşkın tehlikesine karşı dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

İç kesimlerde yer alan Ankara, sisteme biraz daha geç dahil olacak. Başkentte yağışlar zaman zaman etkili olsa da, su baskını olasılığı batı illerine göre daha düşük. Ancak şehir genelinde hafta boyunca serin, bulutlu ve yağışlı hava hâkim olacak.

Meteoroloji yetkilileri, can ve mal güvenliği için vatandaşların resmi uyarılara dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Alınması önerilen başlıca önlemler şunlar:

• Dere yatakları ve bodrum katlarındaki eşyalar yüksek alanlara taşınmalı.

• Araçlar ani sel tehlikesine karşı güvenli noktalara park edilmeli.

• Kuvvetli rüzgâr nedeniyle çatı uçması ve ağaç devrilmesi riskine karşı dikkatli olunmalı.

• Yağış anında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalı, trafikte yavaş ve temkinli hareket edilmeli.

METEOROLOJİDEN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

6 EKİM 2025 PAZARTESİ

Haftanın ilk gününde Türkiye genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hâkim. Batı ve güney illerinde sıcaklıklar 25°C'yi aşarken, iç ve doğu bölgelerde 20°C civarında seyrediyor. Ege'nin kıyı kesimlerinde ise yer yer kısa süreli sağanak geçişleri bekleniyor. Gece sıcaklıkları 10°C dolaylarında olacak.

7 EKİM 2025 SALI

Yağışlı sistem batıdan iç kesimlere ilerleyerek etkisini artırıyor. Ege, Marmara'nın güneyi, İç Anadolu'nun batısı ve Akdeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Kıyı kesimlerde sıcaklık 25°C civarında kalırken, yağış alan iç bölgelerde hafif bir sıcaklık düşüşü yaşanacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu ise parçalı bulutlu kalacak.

8 EKİM 2025 ÇARŞAMBA

Haftanın en yoğun yağışlı günü Çarşamba olacak. Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Akdeniz'in bazı kısımlarında kuvvetli gök gürültülü sağanaklar etkili olacak. Batı Karadeniz'de sıcaklıklar 18°C'ye kadar düşecek. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise bulutlu ama daha sakin bir hava bekleniyor.

9 EKİM 2025 PERŞEMBE

Yağışlar etkisini azaltıyor ancak ülke genelinde serin ve bulutlu hava devam ediyor. Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu ve Akdeniz'in yüksek kesimlerinde yerel sağanaklar sürecek. Marmara ve Ege'de hava parçalı bulutlu, sıcaklıklar 20°C civarında.

10 EKİM 2025 CUMA

Hafta sonuna yaklaşırken hava kademeli olarak açılıyor. Türkiye genelinde güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak. Sadece Doğu Karadeniz ve Güneydoğu'nun bazı kesimlerinde yerel yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerine dönerken, Güneydoğu ve Akdeniz'de 25°C'nin üzerine çıkacak.