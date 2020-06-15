Sıkıştığı araçtan sağ çıkartıldı, önce yakınlarını sordu Sıkıştığı araçtan sağ çıkartıldı, önce yakınlarını sordu -Sivas'ta meydana gelen feci kazada sıkıştığı araçtan sağ çıkartılan 11 yaşındaki Furkan, çektiği acılara rağmen ilk önce yakınlarının durumunu sordu, kazada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı Sivas'ta meydana gelen feci kazada...

Sıkıştığı araçtan sağ çıkartıldı, önce yakınlarını sordu

-Sivas'ta meydana gelen feci kazada sıkıştığı araçtan sağ çıkartılan 11 yaşındaki Furkan, çektiği acılara rağmen ilk önce yakınlarının durumunu sordu, kazada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı

SİVAS - Sivas'ta meydana gelen feci kazada sıkıştığı araçtan sağ çıkartılan 11 yaşındaki Furkan, çektiği acılara rağmen ilk önce yakınlarının durumunu sordu. Kazada 1 kişi ölürken 3 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ta Niksar yolu üzerinde bulunan Paşabahçe mesire alanının girişinde meydana geldi. Kazada N.Y. yönetimindeki 06 AFA 463 plakalı otomobil mesire alanından ana yola çıkmak isterken Yıldız Beldesi istikametinden gelip şehir merkezi istikametine gitmekte olan A.T.Y. yönetimindeki 58 TR 235 plakalı kamyonla çarpıştı. Kamyonun çarptığı otomobil sürüklenerek hurdaya döndü. Aracın içerisinde sıkışan 4 kişi İtfaiye ekiplerinin çabası ile çıkartılarak ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Sıkıştığı araçtan yaralı olarak çıkartılan 11 yaşındaki Furkan D., ilk önce araçta bulunan diğer yakınlarının durumunu sordu. Sağlık ekipleri Furkan'a yakınlarının sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Furkan'ı sakinleştirmek isteyen bir polis memuru ona büyüyünce ne olmak istediğini sorunca Furkan, "Polis" diyerek cevap verdi. Memur Furkan'a hastanede onu ziyaret edeceğine dair söz verdi.

Kazada Furkan D.,S Y. ve M.D. ağır yaralanırken sürücü N.Y. hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü polis tarafından ifadesi alınmak üzere gözetim altına alındı. Görgü şahitleri otomobilin yola kontrolsüz çıktığını, kamyonun ise hızlı olduğunu belirtti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA