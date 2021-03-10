Siirt ve Elazığ'da Miraç Kandili idrak edildi
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Siirt ve Elazığ'da Miraç Kandili idrak edildi

10.03.2021 21:21 | Son Güncelleme: 10.03.2021 21:25
Siirt ve Elazığ'da Miraç Kandili idrak edildi

Siirt ve Elazığ'da Miraç Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Siirt ve Elazığ'da Miraç Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Abdulhakim Sancak Çarşı, Şeyh Ebul Vefa, Abdulkerim Kuzu, Ensar, Kadir, Yeni Mahalle, Cerrah, Halid Bin Velid ve Ulu camilerinde yatsı namazından sonra mevlit okutuldu.

Tarihi Ulu ve Cerrah camilerinde din görevlileri ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.

Mevlit sonrası vatandaşlara şeker ve kandil simidi ikram edildi.

Elazığ

Elazığ'da, Miraç Kandili dolayısıyla Yeni Camii'de program düzenlendi.

Programda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak saf tutup, ellerini dua için semaya açtı.

Programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi. Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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