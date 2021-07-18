Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz, ikna ettiği vatandaşları aşı çadırına yönlendirdi
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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz, ikna ettiği vatandaşları aşı çadırına yönlendirdi

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz, ikna ettiği vatandaşları aşı çadırına yönlendirdi
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, salgına karşı aşılama oranını artırmak için sağlık ekipleriyle ikna çalışmalarına katıldı.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, salgına karşı aşılama oranını artırmak için sağlık ekipleriyle ikna çalışmalarına katıldı.

Hacıbektaşoğlu, beraberinde Yılmaz ile Aydınlar, Güres ve Hakkı Akyüz caddelerinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Aşının koruyuculuğu hakkında bilgi veren Hacıbektaşoğlu ve Yılmaz, ikna ettiği vatandaşları en yakın noktadaki mobil aşı çadırına yönlendirdi.

Hacıbektaşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadelede sağlık ekiplerinin yoğun bir çalışma yaptığını ifade ederek, aşılamanın Kurban Bayramı'nda da hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

"Günlük vakaların yüzde 80-90'ı delta varyantı"

Vatandaşları delta varyantına karşı uyaran Hacıbektaşoğlu, "Geçen yıl eylül-ekim-kasım ayları günlük vaka sayılarının en yüksek olduğu aylardı ve günlük ortalama vaka sayımız 112 idi. Temmuz ayında günlük ortalama vakalar, bunun çok üzerine çıktı. Maalesef günlük vakaların yüzde 80-90'ı delta varyantı. Dolayısıyla çok daha hızlı bulaşıyor, hem de virüsün ömrü daha uzun. Kendimizi çok daha fazla korumamız gerekir." dedi.

Hacıbektaşoğlu, tüm vatandaşları aşı olmaya davet ederek, şunları kaydetti:

"Elimizde maske, mesafe ve temizlik gibi bir gücümüz var. Evimizde, iş yerimizde, sokakta, caddede, şehirde ve toplu ulaşım araçlarında kendimizi, çocuklarımızı toplumu korumak zorundayız. En büyük silahımız aşı. Maalesef aşılamada Türkiye ortalamasının gerisindeyiz. Bugün öğle itibarıyla birinci doz aşılama oranı yüzde 36,5. Son 15 gündür çok hızlı aşılama çalışmalarımız sürüyor. Sadece hastanelerde, toplum sağlığı ve aile sağlık merkezlerimizde değil gezici ekiplerimiz cadde ve mahallelerde aşı yapıyor. İlçe, belde, köyler tarandı. Gerekirse ikinci ve üçüncü tur tarayacağız. Ne yapıp edip toplumsal bağışıklık oranı olan birinci dozda yüzde 75 oranına ulaşmak zorundayız. Arkadaşlarımız ve biz de sahada olacağız. Toplumsal bağışıklık oranına ulaşıncaya kadar uyku haram."

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz, ikna ettiği vatandaşları aşı çadırına yönlendirdi
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz, ikna ettiği vatandaşları aşı çadırına yönlendirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz, ikna ettiği vatandaşları aşı çadırına yönlendirdi - Haberler
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