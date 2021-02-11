Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca'dan aşı yaptırılması uyarısı Açıklaması

Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vefik Arıca, "Sırası geldiğinde herkes hiç tereddüt etmeden aşı yaptırmalıdır.

Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vefik Arıca, "Sırası geldiğinde herkes hiç tereddüt etmeden aşı yaptırmalıdır." dedi.

Arıca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın birkaç ülkesinde görülen mutasyonun Türkiye'de de görüldüğünü belirterek, Türkiye'nin aşı uygulamalarında hızlı davranmasının önemine değindi.

Bunun mutasyona karşı da önemli bir adım olduğunu dile getiren Arıca, "Vatandaşlarımız mutasyona karşı panik yapmasın, panik en kötü şey. Çünkü panik yaptığımızda yanlış yapma ihtimalimiz yüksek olur. Maskeyi düzgün bir şekilde kullanalım. Belli bir süre riskli bölgelerde belki iki maske de takılabilir. Fiziki mesafeyi korumalıyız. Hijyen konusuna zaten dikkat ediyoruz." diye konuştu.

"Sırası geldiğinde herkes hiç tereddüt etmeden aşı yaptırmalıdır." diyen Arıca, şunları kaydetti:

"Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı günlük 100'ün altına düştü. Bu sayının sıfıra düşmesi için herkese önemli görevler düşüyor. Türkiye salgına karşı başarılı bir mücadele yürüttü. Türkiye'nin sağlık alt yapısı çok iyi. Çin'de salgın çıkar çıkmaz Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nu oluşturarak, önemleri almaya başladı. Türkiye evlere ücretsiz tedavi hizmeti ve ilaç götürdü."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık