Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca'dan aşı yaptırılması uyarısı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca'dan aşı yaptırılması uyarısı Açıklaması

11.02.2021 14:53 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:57
Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca'dan aşı yaptırılması uyarısı Açıklaması

Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vefik Arıca, "Sırası geldiğinde herkes hiç tereddüt etmeden aşı yaptırmalıdır.

Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vefik Arıca, "Sırası geldiğinde herkes hiç tereddüt etmeden aşı yaptırmalıdır." dedi.

Arıca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın birkaç ülkesinde görülen mutasyonun Türkiye'de de görüldüğünü belirterek, Türkiye'nin aşı uygulamalarında hızlı davranmasının önemine değindi.

Bunun mutasyona karşı da önemli bir adım olduğunu dile getiren Arıca, "Vatandaşlarımız mutasyona karşı panik yapmasın, panik en kötü şey. Çünkü panik yaptığımızda yanlış yapma ihtimalimiz yüksek olur. Maskeyi düzgün bir şekilde kullanalım. Belli bir süre riskli bölgelerde belki iki maske de takılabilir. Fiziki mesafeyi korumalıyız. Hijyen konusuna zaten dikkat ediyoruz." diye konuştu.

"Sırası geldiğinde herkes hiç tereddüt etmeden aşı yaptırmalıdır." diyen Arıca, şunları kaydetti:

"Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı günlük 100'ün altına düştü. Bu sayının sıfıra düşmesi için herkese önemli görevler düşüyor. Türkiye salgına karşı başarılı bir mücadele yürüttü. Türkiye'nin sağlık alt yapısı çok iyi. Çin'de salgın çıkar çıkmaz Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nu oluşturarak, önemleri almaya başladı. Türkiye evlere ücretsiz tedavi hizmeti ve ilaç götürdü."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Faik Öztrak Bülent Turan Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Buse Varol Özcan Deniz Seren Serengil Hüner Coşkuner
Spor Ömer Ali Cenk Tosun Ünal Karaman Mahmut Tekdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Milli İntihar England Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca'dan aşı yaptırılması uyarısı Açıklaması - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 15:05:26. #1.14#
title