Siirt Üniversitesi Kariyer Ofisi hizmete girdi

Öğrenciler ile ildeki işsiz gençlerin sahip olduğu potansiyeli keşfetmek amacıyla kurulan Siirt Üniversitesi (SİÜ) Kariyer Ofisi faaliyete başladı.

SİÜ Kariyer Araştırma Planlama ve Uygulama Merkezi koordinasyonunda merkez yerleşkesinde kurulan Kariyer Ofisinin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak ve üniversite yöneticileri katıldı.

Hacıbektaşoğlu, törende, Siirt Üniversitesinin önlisans, lisan ve lisansüstü programlarda okuyan 3 bine yakın yabancı, 17 bine yakın öğrenci sayısı ve bünyesinde kurulan merkezlerle önemli gelişmeler kaydettiğini söyledi.

Genç nüfusunu iş gücüne katılımını önemsediklerini dile getiren Hacıbektaşoğlu, şunları belirtti:

"Siirt Üniversitesinin en büyük amacı Siirt, Türkiye ve dünya için gelecek vadeden, ihtiyaç duyulan alanlarda insan kaynağı yetiştirmektir. Kariyer merkezinin buna katkı sağlayacağına inanıyorum. Sizler bu işe ömrünü veren insanlar olarak, tarım ve hayvancılık, hizmet, ticaret ve sanayi sektöründe ihtiyaç olan alanlarda bu sektörlerle öğrencilerimizi buluşturmak için büyük çaba sarf ediyorsunuz. Kariyer günleri, Türkiye'de ve dünyada başarılı olan insanlarla öğrencilerimizi buluşturarak onlara değişik ufuklar açacaktır."

Kariyer Araştırma Planlama ve Uygulama Merkezi Müdürü Araştırma Görevlisi Dr. Halit Kırıktaş da merkezin temel faaliyetinin öğrenci ile ildeki işsiz gençlerin sahip olduğu potansiyeli keşfetmek olduğunu belirtti.

Kariyer günleri buluşmalarıyla çalışmalarının başladığını ifade eden Kırıktaş, işe yerleştirme ve iş başvurularında destek hizmetlerinde bulunacaklarını bildirdi.

Kariyer anlamında elde edilen tüm bilgileri paydaş kurumlarla paylaşarak, bu faaliyetlerle bölgenin kalkınmasına ve değişimine katkı sağlamayı amaçladıklarını anlatan Kırıktaş, "Yazılım ve tekno alanlarda iş imkanları çok hızlı şekilde değişti ve gelişti. Bu alandaki iş imkanlarına gençleri yönlendirmek için faaliyetlerini sürdürmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ömer Aslan da genç ve engellilere yönelik müdürlüğün hibe desteği verdiğini belirterek, bu alanda üniversiteyle ortak çalışma yaparak gençlerin iş gücüne katılımının önünü açmayı planladıklarını aktardı.

Açılış töreninin ardından ofisi gezen davetliler faaliyetler hakkına bilgilendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz