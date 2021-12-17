Siirt'te zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Haberler
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Siirt'te zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Siirt'te zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

SİİRT (AA) - Siirt'te, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Siirt- Tillo çevre yolunda Emirhan Kaya yönetimindeki 33 VT 867 plakalı otomobil, Faris Kurt'un kullandığı 72 DY 175 plakalı su tankeriyle çarpıştı.

Aynı yönden gelen iki hafif ticari aracın da karıştığı kazada, sürücüler Kaya ve Kurt ile Muhammet Seyfettin Çelepkolu, Müjdat Aydın, Özgür Bayar ve Uğur Kılıç yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Siirt'te zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

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