Siirt'te vefa sosyal destek gruplarından vatandaşa destek
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Siirt'te vefa sosyal destek gruplarından vatandaşa destek

Siirt'te vefa sosyal destek gruplarından vatandaşa destek
Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay - Haberler | Güncel

Siirt'in Kurtalan ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.

Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın"n da desteklediği ekipler, "tam tapanma" sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için büyük gayret gösteriyor.

Ekipler, yaşlı ve ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret edip taleplerini alarak karşılanması noktasında çalışma yürütüyor.

Ayrıca ekipler, ziyaretlerde kısıtlama nedeniyle sokakta oyun oynayamayan çocukların yüzlerini güldürmek için çeşitli hediyeler vererek yüzlerin güldürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay

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