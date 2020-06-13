Siirt'te uçak seferleri uzun bir aradan sonra tekrar başladı
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Siirt'te uçak seferleri uzun bir aradan sonra tekrar başladı

Siirt'te uçak seferleri uzun bir aradan sonra tekrar başladı Siirt'te korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında durdurulan iç hat uçuşlarının yeniden başlamasıyla 85 gün aradan sonra ilk uçak, Siirt'te indi.

13.06.2020 19:32 | Son Güncelleme: 13.06.2020 19:44

Siirt'te uçak seferleri uzun bir aradan sonra tekrar başladı

SİİRT - Siirt'te korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında durdurulan iç hat uçuşlarının yeniden başlamasıyla 85 gün aradan sonra ilk uçak, Siirt'te indi.

Korona virüs tedbirleri nedeniyle getirilen kısıtlamalar çerçevesinde 20 Mart günü uçuşlara kapatılan Siirt Havaalanı, bugün yeniden hizmet vermeye başladı. 85 gün kapalı kalan Siirt Havalimanı'na bugün saat 10.00'da, 200 yolcuyla İstanbul Havalimanı'ndan gelen Türk Hava Yolları'na ait uçak iniş yaptı. Kente inen ilk uçağın kabin ekibini ve yolcularını, havalimanı yetkilileri karşıladı.

Siirt'te uçak seferleri uzun bir aradan sonra tekrar başladı

Kaynak: İHA

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