Siirt'te termal kaplıca tesisi yapılacak

AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve Lineer Metal AŞ Onursal Başkanı Prof. Dr. Yasin Aktay'ın girişimleriyle Siirt'te termal kaplıca tesisi yapılacak.

Aktay, beraberinde şirket yönetim kurulu başkanı Fikret Baydarman, Doğan Jeotermal Grubu Başkanı Mehmet Ali Doğan, eski Siirt Belediye Başkanı Mervan Gül ve girişimci Nedim Tekin ile merkeze bağlı Zorkaya köyü yakınlarında yapılması planlanan termal kaplıca alanında incelemede bulundu.

Aktay gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin tüm detaylarıyla yakından ilgilendiklerini, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Ilısu Barajı'nın su tutmaya başlamasının ardından göl havzasındaki kalan Billoris kaplıcasının yakınlarında yapılan çalışmalarla sıcak su kaynağına ulaşıldığını söyledi.

Eski kaplıcanın bulunduğu alanda yapılacak termal kaplıcanın turizm alanında bölgeyi canlandıracağını dile getiren Aktay, şunları kaydetti:

"Eski Billoris kaplıcasının Siirtlilere kazandırılması için Zorkaya köyünde çok uygun bir kapı aralandı. Çok ciddi ilerlemeler sağlandı. Ciddi su rezervi elde ettik. Eski kaplıca suyundan daha kaliteli ve mineraller bakımında daha sağlıklı kaynağa ulaştık. Yakında bunu termal kaplıca olarak turizme kazandıracağız. Firma yatırımın Siirt'e kazandırılması için girişimde bulundu. Bunun bir ekonomik ve coğrafi konumu var. Türkiye'nin jeotermal turizm konusunda bölgede bir pazar boşluğu var bunu değerlendireceğiz. Önleyici sağlık hizmetleri noktasında da kaplıcanın çok önemli olduğunu herkes biliyor. Siirt'in de geçmişte kaplıcasının su altında kalmasıyla bu eksikliği bu projeyle gidereceğiz. Bu tesis aynı zamanda ekonomiyi de canlandıracak, başka yatırım alanlarını da tetikleyecek."

Doğan da Türkiye'de birçok yerde yatırım yapan bir firma olduklarını, Siirt'te de termal kaplıca için uygun bir potansiyel bulunduğunu aktardı.

Proje çalışmalarına başladıklarını dile getiren Doğan, "Dünyaca önemli görülen termal sağlık turizmi çok önemli bir ihtiyaç haline geldi. Böyle kıymetli bir yatırımı başlatacağız. 30 yıllık jeotermal tecrübelerimizi Siirt'e kullanacağız. Burada jeotermal turizmi başlatmak için her türlü imkanlar mevcut. Antalya'da olan bir otelin tüm imkanları burada olacak. Sağlığı, istihdamı etkileyen bir tesis Siirt'e bir katma değer katacak." diye konuştu.

Baydarman ise emeği geçenlere teşekkür ederek, bu yatırımın çinko tesisi gibi bölgeye önemli ekonomik kalkınma sağlayacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz