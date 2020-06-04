Siirt'te, PKK'lıların sığınağı kullanılamaz hale getirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Siirt'te, PKK'lıların sığınağı kullanılamaz hale getirildi

SİİRT'te, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Siirt'te, PKK'lıların sığınağı kullanılamaz hale getirildi
04.06.2020 12:15 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:18

SİİRT'te, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gökçebağ beldesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Uzman Çavuş. Emre Dut' operasyonu düzenledi. Operasyon bölgesinde yapılan aramada, PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınak bulundu. Sığınakta yapılan aramada, teröristlere ait çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınağı kullanılamaz hale getirirken, yaşam malzemeleri ise imha edildi.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla Haber
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu Haber
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü Haber
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz? Haber
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü Haber
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında, öngörülen koronavirüs rakamlarını paylaştı: İstanbul'da her 100 kişiden 1'i virüs taşıyor Haber
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında, öngörülen koronavirüs rakamlarını paylaştı: İstanbul'da her 100 kişiden...
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı!
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı!
Ebru Polat, takipçilerini sosyal medyadan uyardı: Kocalarınızı elinizden alırlar!
Ebru Polat, takipçilerini sosyal medyadan uyardı: Kocalarınızı elinizden alırlar!
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Cami musluklarını çalan hırsızın rahatlığı 'pes' dedirtti
Cami musluklarını çalan hırsızın rahatlığı "pes" dedirtti
Adidas, Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyecek
Adidas, Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyecek
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'e 800 bin euro maaş ve takım kaptanlığı önerdi
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'e 800 bin euro maaş ve takım kaptanlığı önerdi
Kaosun hakim olduğu ABD'de, Trump'ın son kozu: İsyan Yasası
Kaosun hakim olduğu ABD'de, Trump'ın son kozu: İsyan Yasası
Alkollü kadın, kendisini aracına almayan taksiciye bıçak çekip aracın aynalarını kırdı
Alkollü kadın, kendisini aracına almayan taksiciye bıçak çekip aracın aynalarını kırdı
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
İspanyol basını yazdı: Hakan Çalhanoğlu Ağustos'ta Galatasaray'a imza atmaya hazır
İspanyol basını yazdı: Hakan Çalhanoğlu Ağustos'ta Galatasaray'a imza atmaya hazır
Barışmayan eski sevgilisini darbedip aracını kullanılmaz hale getirdi
Barışmayan eski sevgilisini darbedip aracını kullanılmaz hale getirdi
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatı, İBB tarafından iptal edildi
Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatı, İBB tarafından iptal edildi
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Günlük burç yorumları 4 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 4 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolculuğa çıktı, otobüs karantinaya alındı
Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolculuğa çıktı, otobüs karantinaya alındı
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
100 iş yerini soyup serbest kalan 12 yaşındaki hırsız, bu kez de 14 iş yerini soydu
100 iş yerini soyup serbest kalan 12 yaşındaki hırsız, bu kez de 14 iş yerini soydu
Hollanda hükümeti Türkiye'ye tatile gidenlere karantina zorunluluğu getirecek
Hollanda hükümeti Türkiye'ye tatile gidenlere karantina zorunluluğu getirecek
MHP'li milletvekili polislere elektroşok silahı verilmesi için kanun teklifi verdi
MHP'li milletvekili polislere elektroşok silahı verilmesi için kanun teklifi verdi
Tatilciler, Akdeniz kıyısında maske takarak güneşlendi
Tatilciler, Akdeniz kıyısında maske takarak güneşlendi
İstanbul'un ortasında yaşanan çete savaşlarının görüntüsü ortaya çıktı
İstanbul'un ortasında yaşanan çete savaşlarının görüntüsü ortaya çıktı
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Edibe Şahin Donald Trump Hasan Polatkan Berat Albayrak Alparslan Türkeş
Magazin Ezgi Mola Tilbe Saran Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Metin Oktay Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Haziran Beşiktaş Galatasaray
Şu an buradasınız: Siirt'te, PKK'lıların sığınağı kullanılamaz hale getirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 12:18:52. #1.14#
title