Siirt'te PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
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Siirt'te PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Siirt'e bağlı Gökçebağ belde kırsalında düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK mensuplarınca mağaraya gizlenmiş vaziyette yaşam malzemesi ele geçirildi.

Siirt'te PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
04.06.2020 12:10 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:13

Siirt'e bağlı Gökçebağ belde kırsalında düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK mensuplarınca mağaraya gizlenmiş vaziyette yaşam malzemesi ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Emre Dut operasyonunun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon kapsamında mağara içerisinde 3 adet 30 kilogramlık bidon içerisinde kumanya, 2 adet 30 kilogramlık bidon içerisinde ekmek, 2 adet battaniye, 3 adet ışıldak, bir adet küçük güneş enerji paneli ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla delil niteliği taşımayan malzemeler olay yerinde imha edilmiş, delil niteliği taşıyan malzemeler ise muhafaza altına alınmıştır" denildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

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