Siirt'te otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
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Siirt'te otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

18.11.2019 18:00 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:05
Siirt'te otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Kurtalan ilçesi Kayabağlar beldesinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobil 56 KC 2019 plakalı traktör ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle traktör devrilirken, kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA
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