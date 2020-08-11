Siirt'te mangal ve semaver yakılması yasaklandı Siirt'te bazı piknik alanlarında mangal ve semaver yakılması yasaklandı.

Siirt'te bazı piknik alanlarında mangal ve semaver yakılması yasaklandı. Valilikte yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplanan Orman Yangınları Komisyonunca bazı kararlan alındı. Kararda, merkeze bağlı Gökçebağ beldesi, Yağmurtepe, Doluharman ve Deliklitaş mevkilerinde, önceki yıllarda orman yangınlarının meydana gelmesi nedeniyle mangal ve semaver yakılmasının yasaklandığı belirtildi. Kaynak: AA