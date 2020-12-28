Kavgalı aileler barıştırıldı
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Kavgalı aileler barıştırıldı

28.12.2020 15:39 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:39

Siirt'te Demir ve Yıldız aileleri arasındaki husumet barışla sonlandı.

Siirt'te Demir ve Yıldız aileleri arasındaki husumet barışla sonlandı.

Merkez Gökçebağ Beldesinde yaklaşık iki hafta önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan taşlı ve sopalı kavga nedeniyle aralarında husumet olan ailelerin barışması için Kurtalan Kaymakamı ve Gökçebağ Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın ve AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olğaç girişimde bulundu.

Görüşmelerin ardından aileler arasındaki husumetin sona erdirilmesi için Gökçebağ Beldesi Taziye Evi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid19) tedbirleri alınarak program düzenlendi.

Programda, konuşmaların yapılması ve duanın okunmasının ardından Demir ve Yıldız aileleri arasında barış sağlandı.

Kavgalı aileler barıştırıldı
Kavgalı aileler barıştırıldı
Kavgalı aileler barıştırıldı
Kavgalı aileler barıştırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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