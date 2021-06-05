Siirt'te kamyonet ve otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
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Siirt'te kamyonet ve otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Siirt'te kamyonet ve otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'te kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Siirt'te kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt'in Eruh ilçe girişinde meydana geldi. Erhan O. yönetimindeki 56 AAG 346 plakalı kamyonet, ilçe girişinde karşı yönden gele Musa K.'nin kullandığı 56 AD 184 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Erhan O., Musa K., Nesrin K., Leyla Ö., Emin A., Muahammed Ö. yaralanırken Nefise K. ile Emine K. olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Eruh Devlet Hastanesi ve Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Siirt'te kamyonet ve otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
Siirt'te kamyonet ve otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
Siirt'te kamyonet ve otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
Siirt'te kamyonet ve otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
Siirt'te kamyonet ve otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
Siirt'te kamyonet ve otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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