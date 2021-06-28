Siirt'te kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Siirt'in Eruh ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Siirt'in Eruh ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eruh ilçe meydanında meydana geldi. Hasan A. yönetimindeki kamyonet ile Bedri B. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Bedri B. yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı Bedri B. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı