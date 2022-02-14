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Siirt'te jandarma sokak hayvanlarını besledi

AA, Abdurrahman Binay - Güncel
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Siirt'te jandarma sokak hayvanlarını besledi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde jandarma ekipleri sokak köpekleri için belirlenen noktalara mama bıraktı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde jandarma ekipleri sokak köpekleri için belirlenen noktalara mama bıraktı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çetin kış şartlarında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak köpeklerini beslemek için çalışma yaptı.

Bu kapsamda belirlenen noktalara mama bırakan ekipler, gördükleri kimi hayvanları da elleriyle besledi.

Kurtalan Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Can dostlarımızı yalnız bırakmayarak beslenmeleri için mama desteğinde bulunan jandarma ekiplerimize teşekkür eder, görevlerinde kolaylıklar dileriz." ifadelerine yer verildi.

AA / Abdurrahman Binay - Güncel

Jandarma, Kurtalan, Hisarcık, Siirt, Güncel, Haberler

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