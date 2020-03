Siirt'te husumetli iki aile barıştırıldı Siirt'te iki aile arasında yaşanan husumet, Siirt Valisi Ali Fuat Atik ve kanaat önderlerinin araya girmesi sonucu barışla sonlandırıldı.

Siirt'te iki aile arasında yaşanan husumet, Siirt Valisi Ali Fuat Atik ve kanaat önderlerinin araya girmesi sonucu barışla sonlandırıldı.



Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Gökbel köyünde Narinç ve Batur aileleri arasındaki husumet, Vali Ali Fuat Atik, kanaat önderi Hamdullah Özcan ve Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın girişimleri sonucu barış ile sonuçlandı. Her iki aileyi kutlayan Vali Ali Fuat Atik, "İnsanlar bazen istemese de heyecan içinde birbirini kırabiliyor, fiili bir eylemde bulunabiliyor. Ama bizler aklıselim Müslüman insanlar olarak hep barıştan yana olmamız lazım, barışı tercih etmemiz lazım çünkü ümmeti olduğumuz Hz. Muhammed (sav) her zaman barıştan yana olmuştur. Hep uzlaştırıcı olmuştur. Bakın bugün ne mübarek bir iş yaptık ki şu an bizler burada yakın akraba ve dost olan iki aileyi bir araya getirdik. Husumeti de ortadan kaldırdık. Bu Allah katında da çok önemli bir davranıştır. En güzel hüküm barıştır. Emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.



Duaların okunması ve konuşmaların yapılmasının ardından, her iki aileye mensup kişiler birbirlerini kucaklayarak, aralarındaki husumeti barış ile sonuçlandırdı.



Daha sonra taraflar hep birlikte barış yemeği yedi. - SİİRT

Kaynak: İHA