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Siirt'te genişletilmiş il pandemi kurulu toplantısı yapıldı

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt'te genişletilmiş il pandemi kurulu toplantısı yapıldı

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında genişletilmiş il pandemi kurulu toplantısı yapıldı.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında genişletilmiş il pandemi kurulu toplantısı yapıldı.

Valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıda, vaka sayılarının azaltılması ve aşı çalışmalarının artırılması yönünde alınan ve alınacak tedbirler görüşüldü.

Hacıbektaşoğlu, yaptığı konuşmada, vaka sayılarına dikkati çekerek salgınla mücadelede daha fazla denetim yapılması, bireysel tedbirlere devam edilmesi çağrısında bulundu.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören 62 hastanın 15'inin yoğun bakımda tedavi gördüğünü, 3'ünün de entübe olduğunu belirten Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Salgınla mücadelede seferberlik halindeyiz. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla sosyal hareketlilik arttı. Denetimlere devam edilecek. Vaka sayılarının düşmesi hastanelerin yükün azalttı. Kaymakamlar, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile muhtarlarımızın aşı çalışmalarını yoğunlaştırmasını bekliyoruz. Aşı ile toplumsal bağışıklık sağlanana kadar bireysel tedbirlerden asla taviz vermeyeceğiz."

Toplantı görüş ve önerilerle sona erdi.

Toplantıya, Vali Yardımcıları Samet Öztürk ve Fatih Kurt, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, 3. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Gaffar Gören, İl Emniyet Müdürü Aziz Halit Yılmaz, kaymakamlar ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
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