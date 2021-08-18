Siirt'te Genişletilmiş İl Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldı
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Siirt'te Genişletilmiş İl Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldı

Siirt'te Genişletilmiş İl Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında Genişletilmiş İl Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldı.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında Genişletilmiş İl Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldı.

Valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıda, aşı çalışmaları ve vaka sayılarının azaltılmasına yönelik alınan ve alınacak tedbirler görüşüldü.

Hacıbektaşoğlu, yaptığı konuşmada, vaka sayılarına dikkati çekerek toplumsal bağışıklık oranına ulaşıncaya kadar aşı seferberliğinin devam etmesi çağrısında bulundu.

Denetimlerin aksatılmadan devam edeceğini ifade eden Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlar kalabalık ortamlardan mutlaka uzak durmaları ve bireysel tedbirlere uymalarını bekliyoruz. Aşı seferberliğine tüm kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, mahalle muhtarları başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine sorumluluklar düşüyor. Salgın sürecinde mesai gözetmeksizin fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarına, güvenlik güçlerine, katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine, kanaat önderlerine ve basın kuruluşlarına teşekkür ederim."

Güncel verilere ilişkin sunum yapıldığı toplantı, görüş ve önerilerle sona erdi.

Toplantıya Vali yardımcıları Resul Özdemir, Lokman Düzgün ve Samet Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Tuğan, İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür ve kurul üyeleri katıldı.

Siirt'te Genişletilmiş İl Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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