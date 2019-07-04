Siirt'te fıstık ve üzüm bahçelerinde yangın

Siirt'in Baykan ilçesinde fıstık ve üzüm bahçelerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Atabağı beldesinde fıstık ve üzüm bahçelerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Atabağı Belediye Başkanı Tayyar Lale, yangında 4 aileye ait fıstık ve üzüm bahçelerinde hasar oluştuğunu belirtti.

Kaynak: AA