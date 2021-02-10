Siirt'te engelli çocuğun "polis sevgisi" emniyeti harekete geçirdi
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Siirt'te engelli çocuğun "polis sevgisi" emniyeti harekete geçirdi

10.02.2021 10:11 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:14
Siirt'te engelli çocuğun

Siirt'te engelli çocuğun polislik mesleğine ilgisi ve polislere olan sevgisi karşılık buldu.

Siirt'te engelli çocuğun polislik mesleğine ilgisi ve polislere olan sevgisi karşılık buldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez Tınaztepe Mahallesi'nde oturan 9 yaşındaki engelli Ali Kartal'ın ailesi, çocuklarının polislik mesleğine büyük ilgi duyduğunu ve polisleri çok sevdiğini bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay'ın talimatıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartal ailesini evlerinde ziyaret etti.

Ekipler, çeşitli hediyeler verdikleri Ali'yi ekip otosuna bindirerek şehir turu attı. İl Emniyet Müdürlüğünü gezen Ali, polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kartal ailesi, polis ekiplerine çocuklarına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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