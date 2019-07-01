Siirt'te bulunan yaralı kartal tedavi edildi

Siirt'te yaralı halde bulunan kartal, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Kırsal alanda önceki gün yaralı halde bulunan ve Siirt Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesinde getirilen kartalın tedavisi tamamlandı.

Sağlığına kavuşturulan kartal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezine bağlı Gökçebağ beldesi kırsal alanda doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğünde mühendis Gökhan Şeker, Siirt'te yaban hayatının daha düzenli şekilde ilerleyebilmesi için ekip olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Vatandaşlar tarafından Veterinerlik Fakültesine teslim edilen kaya kartalını doğaya bıraktıklarını belirten Şeker, "Altın kartal olarak da bilinen türümüzü bugün Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü olarak teslim aldık. Sarp kayalıklarda yaşamını sürdüren kartalı Gökçebağ beldesi kırsal alana getirdik. Bölgede şahin ve kartalların yoğun olduğunu ve bu türümüzün bu bölgede yaşamını sürdüreceğini düşündük. Sağlığına kavuşan kartalı doğaya bırakarak doğaya katkıda bulunduk."

Şeker, ekolojik dengeyi sağlayabilmek için yaban hayvanlarının korunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Siirt'te 3 gün önce kırsal alanda bulunan karalı kartal, tedavi için Siirt Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesine getirmişti.

Kaynak: AA