Siirt'te bir mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınacak
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Fuat Atik, Siirt, Çal, Güncel

Siirt'te bir mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınacak

Siirt'te bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınacak.

04.04.2020 00:10 | Son Güncelleme: 04.04.2020 00:10
Siirt'te bir mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınacak

Siirt'te bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınacak.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 salgınına karşı kentte yeni kararlar aldı.

Vatandaşları salgından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla merkez Çal Mahallesi'nin haritada da belirtilen bazı kısımlarının karantinaya alınacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çal Mahallesi'nin krokide belirtilen alanına 4 Nisan 2020 saat 08.00'den ikinci bir karara kadar karantina uygulanmasına, insan sirkülasyonunun salgın riskine bağlı olarak durdurulmasına, vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemelerine ve evlerinde kalarak izolasyon kurallarına uymalarına, durumun mahalle muhtarına tebliğ edilmesine ve mahallede anons ile duyurulmasına kolluk ve sağlık ve ekiplerince kontrol altında tutulmasına oy birliğiyle karar verildi."

Öte yandan, kurulun kararına göre il genelinde 1 Ocak 2000'den sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları geçici olarak yasaklandı. Pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerine vatandaşlar ve çalışanların maske ile girmeleri, maske takma zorunluluğunun pazarlarda satıcılar için de geçerli olması kararlaştırıldı.

Vatandaşların sosyal mesafeyi gözeterek yürümelerine dikkat edilerek alınan kararlara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem yapılacak.

Siirt Belediyesine bağlı hizmet veren şehir içi servislerinin çalışmaları da 4 Nisan'dan itibaren ikinci bir karara kadar duracak.

Kaynak: AA

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