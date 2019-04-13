Siirt'te "Bir Kan Bir Fidan Projesi"

Siirt'te Türk Kızılayı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığının yürüttüğü "Bir Kan Bir Fidan Projesi" kapsamında 150 fidan toprakla buluştu.



Siirt Devlet Hastanesi bahçesinde fidan dikim töreninde konuşan Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç, projenin yeşil alana katkı sağlaması açısından çok anlamlı olduğunu söyledi.



Kan bağışlayan vatandaşlara verilecek en güzel hediyenin fidan olduğunu belirten Altunç, "Türk Kızılayı olarak kan verip hayat kurtaran vatandaşlara en güzel hediye fidandır. İlimizi yeşertmek, yeşil alanlarını çoğaltmak için bütün kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği yapması lazım. Güzel bir başlangıç yaptık inşallah artarak devam eder." dedi.



Daha sonra Orman ve Su İşleri, İl Sağlık Müdürlüğü ve gönüllüler tarafından bağışçılar adına 150 fidan dikildi.

Kaynak: AA