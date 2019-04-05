Siirt'te Avukatlar Günü Kutlandı

Siirt Barosunca "5 Nisan Avukatlar Günü" dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.



Adliye bahçesinde düzenlenen resepsiyona, Vali Ali Fuat Atik, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, Siirt Barosu Başkanı Nizam Dilek, hakim savcı ve baro üyeleri katıldı.



Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Siirt Barosu Başkanı Nizam Dilek, hukukun üstünlüğe vurgu yaptı.



Siirt halkına en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını aktaran Dilek, şunları kaydetti:



"Siirt Barosu olarak 5 Nisan Avukatlar Günü etkinliklerinde verdiğimiz resepsiyona katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyorum. Halka layık olmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bizim tek bir derdimiz adaletin ve hukuku sağlanmasıdır, mücadelemizi bunun için yapıyoruz."

Kaynak: AA