Son dakika haberleri: Arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
AA / Nurettin Kilis - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Siirt'in Eruh ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yokuşlu köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.