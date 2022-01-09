Son dakika haberleri: Arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberleri: Arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

AA / Nurettin Kilis - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Siirt'in Eruh ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yokuşlu köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri: Arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

AA / Nurettin Kilis - Son Dakika Haberleri

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