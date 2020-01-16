Siirt'te araçlarıyla karda mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı
Siirt'in Şirvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolunda araçlarıyla mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı.
Siirt'in Şirvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolunda araçlarıyla mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, kar nedeniyle Cevizlik grup köy yolunda 11 kişi araçlarıyla mahsur kalınca durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine Karayolları 94. Şube Şefliği ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın sonucunda yolu açarak, araçlarda bulunanları kurtardı.