Siirt'te araçlarıyla karda mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı
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Siirt'te araçlarıyla karda mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı

Siirt'in Şirvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolunda araçlarıyla mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı.

16.01.2020 01:16 | Son Güncelleme: 16.01.2020 01:17
Siirt'te araçlarıyla karda mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı

'in ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolunda araçlarıyla mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, kar nedeniyle Cevizlik grup köy yolunda 11 kişi araçlarıyla mahsur kalınca durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Karayolları 94. Şube Şefliği ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın sonucunda yolu açarak, araçlarda bulunanları kurtardı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Siirt'te araçlarıyla karda mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı
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