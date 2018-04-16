Siirt'te Afrin ve Doğu Guta'daki Aileler İçin Kermes

Siirt Hak Hürriyetleri ve İnsani Yardım Derneği ve Genç Memur-Sen Siirt İl Başkanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerince terörden arındırılan Afrin ile Suriye rejimi tarafından kuşatma altında tutulan Doğu Guta'daki aileler yararına kermes düzenlendi.

Kermeste kadınlar tarafından hazırlanan yöresel yemekler, seccade, pardösü, çanta gibi çeşitli malzemeler satışa sunuldu.

Genç Memur-Sen Siirt İl Başkanı Yunus Diriarın, Siirt Hak Hürriyetleri ve İnsani Yardım Derneği ile düzenledikleri kermesin iki gün süreceğini belirterek, "Bütün halkımızın katkılarını bekliyoruz. Allah'ın izniyle de bu kermesten gelen yardımları yerine ulaştıracağız." dedi.

Siirt Hak Hürriyetleri ve İnsani Yardım Derneği Başkan Yardımcısı Sadullah Eldemir ise Hazreti Muhammed'in her zaman mazlumlara yardım edilmesi gerektiğini söylediğine işaret ederek, "Yardımlarımız özellikle ülkemize Afrin ve Doğu Guta'dan sürekli göç gelmektedir. Biz de onlara bir nevi el vermek için bu kermesi düzenledik." ifadelerini kullandı.