Siirt öznur, çamaşır asarken 9'uncu kattan düşerek öldü
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Siirt öznur, çamaşır asarken 9'uncu kattan düşerek öldü

Öznur, çamaşır asarken 9'uncu kattan düşerek öldüSiirt'te, 9'uncu kattaki evlerinin balkonunda çamaşır asarken dengesini kaybederek düşen Öznür Olgaç (18), yaşamını yitirdi.

17.12.2019 12:27 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:27
Siirt öznur, çamaşır asarken 9'uncu kattan düşerek öldü

Öznur, çamaşır asarken 9'uncu kattan düşerek öldü

'te, 9'uncu kattaki evlerinin balkonunda çamaşır asarken dengesini kaybederek düşen Öznür Olgaç (18), yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece saatlerinde kent merkezindeki 'nde meydana geldi. Apartmanın 9'uncu katında oturan Olgaç ailesinin kızları Öznür Olgaç, iddiaya göre gece saatlerinde balkonda çamaşır astığı sırada dengesini kaybederek, boşluğa düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Olgaç, ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Olgaç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Genç kızın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, hastanedeki yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaynak: DHA
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