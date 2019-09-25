Siirt Özel İdarespor'da kupa maçı hazırlıkları

25.09.2019 09:50

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Siirt Özel İdarespor, Hatayspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçının hazırlıklarını tamamladı.



Takımın Sportif Direktörü Ahmet Erten, takımda morallerin yüksek olduğunu, kupada Hatayspor'u yenerek taraftarlara güzel bir armağan etmek istediklerini aktardı.



Yarın oynanacak maçın hazırlıklarını tamamladıklarını aktaran Erten, şunları kaydetti:

"Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Hatayspor ile karşı karşıya geliyoruz. Rakibimiz profesyonel ve güçlü bir takım. Biz de lig öncesi çok iyi transferler yaparak bir üst lige çıkmayı hedefleyen bir takımız. Yarın Osmaniye'de oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak, maç gününü bekliyoruz. Geçen hafta Bitlis Özgüzelderespor ile oynadığımız ilk lig maçında aldığımız galibiyet takıma moral kazandırdı. Bu moralle Hatayspor'u yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz."

Kaynak: AA