Siirt Özel İdarespor'da Ahmet Erten Dönemi
Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Siirt Özel İdarespor, Ahmet Erten'le dönem sonuna kadar anlaştı.
Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Siirt Özel İdarespor, Ahmet Erten'le dönem sonuna kadar anlaştı.
Siirt Özel İdarespor, geçen hafta Mardin Büyükşehir Belediyespor mağlubiyeti sonrası takımın teknik sorumluları Yunus Kılıçvuran ve Hüseyin Batur ile yollarını ayırmıştı.
Sezon sonuna kadar takımın, sportif direktör Erten'e emanet edilmesi kararlaştırıldı.
Erten, yaptığı açıklamada, Kezer Marmara bölgesindeki yeni tesis alanında takımla ilk idmana çıktığını söyledi.
Yarın yapılacak Bitlis Özgüzelderespor maçının hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Erten, "Şampiyonluk umudumuz çok az. Hedefimiz kalan 10 maçı kazanarak ligi en iyi noktada bitirmek." dedi.
Kaynak: AA