- Iğdır'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

- Iğdır'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor Iğdır merkez ve ilçelere bağlı yüksek kesimlerde kapanan 48 köy yolu ulaşıma açılırken, karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

- Iğdır'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

IĞDIR - Iğdır merkez ve ilçelere bağlı yüksek kesimlerde kapanan 48 köy yolu ulaşıma açılırken, karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Iğdır İl Özel İdaresi ekipleri, etkili olan kar yağışı ve yoğun tipiden dolayı kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Iğdır merkez ve İlçelerinde kapanan 48 köy yolu ulaşıma açılırken, çalışmaların aralıksız devam ettiği öğrenildi. Yüksek kesimlerde kapanan 4 köy yolunun ulaşıma açılması için ise çalışmaların aralıksız devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TUNÇ