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Siirt ilçe otogarı hizmete girecek

Siirt ilçe otogarı hizmete girecek
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te yapımı tamamlanan ilçe otogarı vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak.

SİİRT (AA) - Siirt'te yapımı tamamlanan ilçe otogarı vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İl Trafik Komisyonunda alınan kararla 18 Ocak'ta hizmete girecek ilçe otogarını kullanacak araçların güzergahında değişiklik yapıldı.

Kurtalan ve Baykan ile Pervari, Şirvan ve Tillo istikametinden kente gelecek araçların çevre yollarından, Eruh ilçesinden gelecek araçların ise ipek yolundan Şeyh Musa Caddesi istikametini takip ederek Abdurrahman Kavak Caddesinden otogara ulaşacağı belirtilen açıklamada, tüm araçların dönüş güzergahları şehir merkezine girmeden çevreyollarını kullanarak kentten ayrılması gerektiği aktarıldı.

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AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

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