Siirt fıstığında verim tahmin çalışmaları

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinasyon Tarımsal Veriler Şube Müdürü Mehmet Seven, fıstıkta verim tahmin çalışmalarına ilişkin, "Tek amacımız fıstık üreticilerini ekonomik olarak zirveye taşımak." dedi.

Seven, beraberinde teknik personel ve ziraat mühendisleri ile il merkezi ve ilçelerde fıstık bahçelerini gezerek incelemelerde bulundu.

Fıstıkta il geneli verim tahmin çalışmalarının devam ettiğini belirten Seven, bu yıl aşırı yağış ve sıcak havadan dolayı verimin bazı bölgelerde düşük olduğunu söyledi.

"Fıstık verim tahminini il merkezi ve 6 ilçede sürdürüyoruz. Arkadaşlarımız bugün bütün sonuç raporlarını bize gönderecekler. Sonuçlar 1 Ağustos'ta Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde 10 ilin katılımıyla gerçekleştireceğimiz toplantıdan sonra daha da netleşecek. Beklentimiz, fıstık üreticilerimizin yüzünün gülmesidir." diyen Seven, İl Müdürlüğünce kurulan fıstık birimince fıstık üreticileri için gerekli çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü aktardı.

Seven, "Birimimiz bölgede çok iyi bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Tek amacımız fıstık üreticilerini ekonomik olarak zirveye taşımak. Fıstık bahçelerimiz yavaş yavaş sulu tarıma dönüştürülüyor. Amacımız Siirt'te var olan 300 bin dekar fıstık bahçesini sulu tarıma dönüştürmektir. Bu yönde Türkiye sıralamasında 3. sırada olmamızdan dolayı iddialı bir iliz." diye konuştu.

Siirt Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Şuayp Aslan da iklimden kaynaklanan ve çoğu fıstık bahçesinde meydana gelen yangınlar nedeniyle fıstıkta düşük verim beklendiğini ifade ederek, "Fıstık, her zaman üreticisinin yüzünü güldürmüştür. Bu sene düşük verim olsa da fiyatlardan memnunuz. Her ne kadar giderlerimiz artsa da fiyatların iyi olması üreticilerimizin giderlerini karşılıyor ve üretici bu durumdan memnun. Fıstıkçılık ilimizin olmazsa olmazı haline geldi. Bu sene rekolte düşük olsa da inşallah önümüzdeki yıl daha karlı bir sezon bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA