Siirt eğitime kar engeli

09.02.2020 19:28 | Son Güncelleme: 09.02.2020 19:28

Siirt'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Yağış nedeniyle il genelinde okulların 10 Şubat Pazartesi tatil edildiği bildirildi.

Öte yandan aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelliler de idari izinli sayılacak.

Kaynak: AA