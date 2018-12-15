Siirt Belediye Başkan Adayı İlbaş'a Karşılama Töreni Yapıldı

Yerel seçimlerde AK Parti'den Siirt Belediye Başkan Adayı gösterilen Ali İlbaş, kentte gelişinde coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, Siirt Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiği İlbaş, Batman Havalimanı'nda partililerin yoğun katılımı ile karşılandı.

Araç konvoyu eşliğinde kente dönen İlbaş, vatandaşların "Canla başla Ali İlbaş'la" tezahüratları eşliğinde AK Parti Siirt İl Başkanlığı binası önüne geçti.

Burada AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, Merkez İlçe Başkanı Ekrem Olgaç ve partililer tarafından karşılanan İlbaş, kendisini yalnız bırakmayan hemşerilerine teşekkür etti.

İlbaş, şöyle devam etti:

"Allah'ıma hamd ediyorum ki beni tekrar bu değerli insanların karşısına çıkarmış, onlara hizmet etmek için bir yol açılmış ve bu dava arkadaşlarımla karşınıza çıkıp '31 Mart'ta bizi seçin, sizlere hizmet edeceğiz.' diyebiliyoruz. İkinci kez hizmetinize talip oluyorum."

Siirt'in, Kürt, Türk, Arap ve bütün kesimleri bağrına bastığını vurgulayan İlbaş, "Hedefimiz 'Ak belediyecilik"i Siirt'te hakkıyla, asliyle yerleştirmek, bu güzel insanlara hizmet etmektir. Aday olmak yetmiyor. "Sizin gibi değerli hemşehrilerim gece gündüz çalışacak, beni belediye başkanı seçecek ve en önemli hizmetleri, projeleri hayata geçirmek için bana fırsat verecek. Siirt halkı 31 Mart'ta bir karar verecek. Siirt halkı bu kardeşini, bu memleketin çocuğunu bağrına basacak ve kendisine hizmetkar kılmak için sorumluluğunu yerine getirecek." diye konuştu.