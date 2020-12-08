Sihirli Annem ne zaman başlayacak? Sihirli Annem oyuncuları! Sihirli Annem yeni sezon tarihi!
08.12.2020 18:29 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:33
17 yıl aradan sonra tekrar başlayacak Sihirli Annem ne zaman başlayacak? Sihirli Annem oyuncuları! Sihirli Annem yeni sezon tarihi!
2003 yılında başlamış ve 2012 yılında bitmiş, çok sevilen dizi Sihirli Annem ne zaman başlayacak? Sihirli Annem oyuncuları! Sihirli Annem yeni sezon tarihi!
SİHİRLİ ANNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
17 yıl sonra yeniden çekilecek olan 'Sihirli Annem', Acun Ilıcalı'nın 2021 yılının başında yayın hayatına başlayacak olan yeni platformu 'Exxen'de yayınlanacak.
SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI!
Emre Altuğ (Sadık)
Açelya Topaloğlu (Betüş)
Nergis Kumbasar (Dudu)
Lale Başar (Periliçe)