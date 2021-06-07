Sihirli annem Merzuka kimdir? Lale Oraloğlu kimdir, kaç yaşındaydı?

Bir zamanlar Sihirli Annem dizisinde yer alan Lale Oraloğlu, canlandırdığı Merzuka karakteri ile dikkat çekti. Lale Oraloğlu dizide, Dudu perinin annesi rolünde Merzuka karakteri ile yer almıştı. Şimdilerde Sihirli Annemi dizisinin yeni versiyonu yayınlanırken, eski bölümlerde oynayan karakterler de zaman zaman merak konusu oluyor. Peki, Sihirli annem Merzuka kimdir? Lale Oraloğlu kimdir, kaç yaşındaydı? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

Bir zamanlar Sihirli Annem dizisinde yer alan Lale Oraloğlu, canlandırdığı Merzuka karakteri ile dikkat çekti. Lale Oraloğlu dizide, Dudu perinin annesi rolünde Merzuka karakteri ile yer almıştı. Şimdilerde Sihirli Annemi dizisinin yeni versiyonu yayınlanırken, eski bölümlerde oynayan karakterler de zaman zaman merak konusu oluyor. Peki, Sihirli annem Merzuka kimdir? Lale Oraloğlu kimdir, kaç yaşındaydı? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

SİHİRLİ ANNEM MERZUKA KİMDİR?

Sihirli Annem dizisinin ilk zamanlarında Dudu perinin annesi rolünde yer alan Merzuka karakterine Lale Oraloğlu hayat veriyordu.

LALE ORALOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Lale Oraloğlu 28 Eylül 1924 yılında İzmir'de doğan Türk oyuncu, profesyonel sporcudur.

Dame de Sion, Şişli Terakki, Sainte-Pulchérie Fransız Lisesi, Nişantaşı Ortaokulu, Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi ve Alman Lisesi'nde eğitim gördü ve Alman Lisesi'nden mezun oldu. 400 metre yüzme şampiyonluğu ve Türkiye gülle atma ikinciliği olan Oraloğlu, 7 yaşında piyano çalmaya başladı. Konservatuvarın piyano, sonra da şan bölümünde çalıştı. Sanat eğitimini konservatuvarda tamamlayan sanatçı, gazetecilik de yaptı. Ayrıca, oyuncu Alev Oraloğlu'nun annesidir.

Edebiyat Fakültesi İngiliz Filolojisi mezunu olan sanatçı dört dil biliyordu. Oraloğlu, katıldığı tiyatro kurslarında Muhsin Ertuğrul'un dikkatini çekti ve 1951 yılında açılan Küçük Sahne'de profesyonel olarak çalışmaya başladı. 1951-60 arasında 35 filmde başrol oynadı. Tiyatrosunu annesi 90 yaşına geldiği ve yanında olması gerektiği için 1987 yılında kapattı.

Oyuncu olarak adım attığı sinemanın çeşitli yönleriyle uğraştı, senaryo yazdı ve yönetmenlik denemesinde bulundu. Yeşilçamın Görünmeyen Kadınları isimli belgesele, Türk sinemasının ilk üç kadın yönetmeniyle birlikte, kendisinin yaşamı da konu oldu. Türk Filmleri Yarışması'nda Kırık Çanaklardaki oyunuyla aldığı En İyi Kadın Oyuncu ödülü (1961), 2000 yılında Avni Dilligil Tiyatro Jüri Özel Ödülü gibi bazı ödüller kazandı. 1 Aralık 2001'de sanat hayatının 50. yılını, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen bir geceyle kutladı.

Ölümü

26 Kasım 2006 tarihinde rol aldığı "Candan Öte" adlı dizi filmin seslendirmesinden çıktıktan sonra beyin kanaması geçirerek Özel Umut Hastanesi'ne kaldırılan Oraloğlu (82), tedavisi sürerken zatürre oldu, ayrıca kalp sorunları da yaşadı. Tiyatro ve sinema sanatçısı Lale Oraloğlu 15 Ocak 2007'de saat 14.45'te, 26 Aralık tarihinden bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü Özel Umut Hastanesi'nde 82 yaşında öldü. Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verildi.

Oyuncu olarak yer aldığı projeler

Yavuz Sultan Selim Ağlıyor (1952)

Yıldırım Beyazıt ve Timurlenk (1952)

Kanlı Para (1953)

Altı Ölü Var/İpsala Cinayeti (1953)

Yanola Nilgün (1954)

İki Ateş Arasında (1954)

Kötü Tohum (1963)

Son (2001)

Sihirli Annem (2003)

Candan öte (2006)

Ödülleri