Sihirli Annem dizisinin oyuncusu Gizem Güven, evlendi Geçtiğimiz hafta kına gecesi yapan genç oyuncu Gizem Güven, dün akşam futbolcu Caner Turp ile nikah masasına oturdu. Oyuncuyu Selena ve Sihirli Annem dizisindeki rol arkadaşları yalnız bırakmadı.

Yıllar önce yayınlanan Sihirli Annem dizisindeki Ceren rolüyle hafızalara kazınan Gizem Güven, dün akşam uzun süredir birlikte olduğu Caner Turp ile evlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlerde oynanmasının yasaklanmasının ardından çift sade bir kutlama ile nikah masasına oturdu.

ROL ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Geçtiğimiz hafta kına gecesi yapan ve görüntüleriyle günlerce konuşulan Gizem Güven'i bu mutlu gününde rol arkadaşları da yalnız bırakmadı. Zeynep Özkaya, Damla Ersubaşı, Buğra Özmüldür ve Jennifer Boyner gibi Sihirli Annem dizisinin oyuncuları Güven'in her anında yanında olmayı ihmal etmedi. Çift, aile arasında düzenlenen nikah merasiminin ardından yakın arkadaşlarıyla bir mekanda yemek yedi.

İşte Gizem Güven'in düğününden kareler...