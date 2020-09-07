Sihirli Annem dizisinin oyuncusu Gizem Güven, evlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sihirli Annem dizisinin oyuncusu Gizem Güven, evlendi

Geçtiğimiz hafta kına gecesi yapan genç oyuncu Gizem Güven, dün akşam futbolcu Caner Turp ile nikah masasına oturdu. Oyuncuyu Selena ve Sihirli Annem dizisindeki rol arkadaşları yalnız bırakmadı.

07.09.2020 07:49 | Son Güncelleme: 07.09.2020 08:12

Yıllar önce yayınlanan Sihirli Annem dizisindeki Ceren rolüyle hafızalara kazınan Gizem Güven, dün akşam uzun süredir birlikte olduğu Caner Turp ile evlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlerde oynanmasının yasaklanmasının ardından çift sade bir kutlama ile nikah masasına oturdu.

ROL ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Geçtiğimiz hafta kına gecesi yapan ve görüntüleriyle günlerce konuşulan Gizem Güven'i bu mutlu gününde rol arkadaşları da yalnız bırakmadı. Zeynep Özkaya, Damla Ersubaşı, Buğra Özmüldür ve Jennifer Boyner gibi Sihirli Annem dizisinin oyuncuları Güven'in her anında yanında olmayı ihmal etmedi. Çift, aile arasında düzenlenen nikah merasiminin ardından yakın arkadaşlarıyla bir mekanda yemek yedi.

İşte Gizem Güven'in düğününden kareler...

Sihirli Annem dizisinin oyuncusu Gizem Güven, evlendi
Sihirli Annem dizisinin oyuncusu Gizem Güven, evlendi
Sihirli Annem dizisinin oyuncusu Gizem Güven, evlendi
Sihirli Annem dizisinin oyuncusu Gizem Güven, evlendi
Sihirli Annem dizisinin oyuncusu Gizem Güven, evlendi
Sihirli Annem dizisinin oyuncusu Gizem Güven, evlendi
Sihirli Annem dizisinin oyuncusu Gizem Güven, evlendi
Sihirli Annem dizisinin oyuncusu Gizem Güven, evlendi
Sihirli Annem dizisinin oyuncusu Gizem Güven, evlendi
Sihirli Annem dizisinin oyuncusu Gizem Güven, evlendi

İlgili Haberler

Caner Turp kimdir? Caner Turp nereli, kaç yaşında? Caner Turp boyu
Caner Turp kimdir? Caner Turp nereli, kaç yaşında? Caner Turp boyu
Haber Yorumları (3)
GELİNLİK: 4 farklı model gelinlik gördüm. Ananevi olan kırmızı kurdeleyi takması da çok hoşuma gitti. Daima mutlu olsunlar :)
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
NE TATLI AMA DİİL Mİ ABLASI?: maşlah benim minik minnoşum kocaman olmuşda evlenmiş vay bee nasıl da severdik seni ekranlardan yıllar su olmuş akıp gitmiş
Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
BUNAK: Yillar nasil geciyi haaa, taş gibi hatun olmus ya looo
Cevap Yaz 4 6 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Angela Merkel Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Deniz Seki Erol Evgin Fatma Girik
Spor Tamer Tuna Metin Oktay Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Kpss Kaza Türk Bursa
Şu an buradasınız: Sihirli Annem dizisinin oyuncusu Gizem Güven, evlendi - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.9.2020 09:33:04. #1.15#
title