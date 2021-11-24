Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay'ın eşi bakın kim çıktı

İZMİR (Snob Magazin) - 2003-2012 yılları arasında yayınlanan Sihirli Annem dizisi, unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor. Dizide 'Betüş' karakterini canlandıran güzel oyuncu İnci Türkay ile ilgili pek fazla bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı.

15 Temmuz 1972 tarihinde İzmir'de doğan İnci Türkay, 2004-2009 yılları arasında Ahmet Eroğlu ile evli kalmıştı.

Türkay, 2019 yılında meslektaşı Atilla Saral ile dünyaevine girdi.

GÖZLERDEN UZAK YAŞIYORLAR

80'lerin sonlarında mankenlik yapan Atilla Saral; Hanımın Çiftliği, Gelin, Kiraz Mevsimi gibi yapımlarda rol aldı.

Özel hayatlarını göz önünde yaşamayan İnci Türkay ile Atilla Saral'ın evli olduğunu duyanlar şaşkınlık yaşadı.

İNCİ TÜRKAY KİMDİR?

15 Temmuz 1972'de İzmir'de dünyaya geldi. Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde tamamladı. Konsevatuar eğitimininin ardından Trabzon Devlet Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Birçok televizyon dizisinde karakter ve başrol oyuncusu olarak rol aldı.

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