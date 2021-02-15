Şıhıl Mahşi Tarifi | Gelinim Mutfakta Yemekleri: Şıhıl Mahşi nasıl yapılır? Şıhıl Mahşi nerenin yemeği, hangi yöreye ait?
Hafta için her gün Kanal D ekranlarında birbirinden farklı ve güzel yemek tarifleri veren yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün Şıhıl Mahşi yemeği yapıldı. İzleyenler, Şıhıl Mahşi dolması tarifini merak etti. Peki, Şıhıl Mahşi nasıl yapılır? Şıhıl Mahşi nerenin yemeği, hangi yöreye ait?
Seda Sayan'ın sunduğu yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün Şıhıl Mahşi dolması yapıldı. Gelinler, en lezzetli Şıhıl Mahşi'yi yapmak için yarıştı ve kayınvalideler en güzel dolmayı seçti. İzleyiciler ise, Şıhıl Mahşi yemeği tarifi nedir? Şıhıl Mahşi dolması nasıl yapılır? Şıhıl Mahşi nerenin yemeği? Şıhıl Mahşi hangi yöreye ait? merak etti. İşte detaylar...
ŞIHIL MAHŞİ TARİFİ
Şıhıl Mahşi, "Dolmaların Şahı" anlamına gelmektedir ve Hatay, Antakya sofrasının en lezzetli, en görkemli yemeklerinden biridir. Her dolma ayrı lezzetlidir, fakat Şıhıl Mahşi dolmasının tadına hiç ama hiç doyum olmaz. mevsiminde lezzetli kabaklar ile tam kıvamında vereceğimiz dolma içinin birleşimi tam anlamıyor damaklarınızda Dolmaların Şahı lezzetini yaşatacak! Peki, Şıhıl Mahşi nasıl yapılır? İşte tam kıvamında tarifi!
Malzemeler:
10 adet küçük kabak
Sıvı yağ (kızartmak için)
150 gr orta yağlı kıyma et
1 çay bardağı haşlanmış nohut
1/2 (yarım) su bardağı çam fıstığı
2 yemek kaşığı tereyağı
1 adet büyük boy soğan
1 yemek kaşığı domates salçası
Bir tutan maydanoz
Tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı zahter (kekik)
Pişirme Sosu İçin;
1 limonun suyu
1 yemek kaşığı domates salçası
1 diş sarımsak
1,5 su bardağı kaynamış su
Üzeri İçin;
2 kase yoğurt
1 diş sarımsak
Tuz
Hazırlanışı:
- Kabakları kızgın sıvı yağda hafif yumuşayana kadar kızartın.
- Ayrı bir tencerede sıvı yağ ile soğanları yumuşayana kadar kavurun. Ardından dolmalık fıstıkları da ekleyip kavurmaya devam edin.
- Domates salçasını da ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun ve kıymayı ekleyin.
- Tuz, karabiber ve pul biber ekleyip kıyma, suyunu çekip kavrulunca nohutu da ekleyin.
- Son olarak doğranmış maydanozu ekleyip ocaktan alın.
- Kabakların içerisine kıymalı harcı doldurun ve kabak içinden üzerine bir parça koyun.
- Isıya dayanıklı kaba dizdiğiniz kabakların üzerine salçalı, naneli su ekleyin ve 180 derece fırında 30 dakika pişirin.